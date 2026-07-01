Washington se prépare à une éventuelle option militaire contre l'Iran en cas d'échec des négociations

Alors que les discussions indirectes entre Washington et Téhéran se poursuivent à Doha, les États-Unis renforcent discrètement leurs préparatifs en vue d'un possible retour à l'option militaire contre l'Iran, a déclaré une source proche du dossier à i24NEWS.

D'après cette source, le département américain de la Défense examine sérieusement l'hypothèse d'une reprise de l'action militaire si les négociations en cours n'aboutissent pas à un accord que le président Donald Trump pourrait présenter comme un succès diplomatique. Les discussions portent notamment sur l'obtention de concessions significatives de la part de Téhéran concernant son programme nucléaire.

Cette préparation intervient alors que les contacts indirects entre les deux parties se poursuivent au Qatar, dans un climat marqué par une forte méfiance mutuelle et par l'incertitude quant à l'issue des pourparlers.

En Israël, les responsables sécuritaires suivent également cette évolution de près. Le ministre de la Défense Israël Katz a laissé entendre cette semaine que l'État hébreu se préparait lui aussi à différents scénarios, y compris à une éventuelle reprise des hostilités avec l'Iran ou à une attaque iranienne.

Selon les informations rapportées, la possibilité d'un retour à une confrontation militaire de grande ampleur a également été évoquée lors des récents échanges entre responsables israéliens et américains. Ce scénario pourrait être activé si Donald Trump venait à considérer que la voie diplomatique a atteint ses limites et qu'aucun accord satisfaisant ne peut être obtenu par la négociation.