Washington : un Iran affaibli mais toujours debout, et déterminé à se réarmer

Malgré les lourds dégâts infligés par les frappes américaines et israéliennes ces dernières semaines, le régime iranien demeure en place et pourrait chercher à reconstruire ses capacités militaires s’il survit au conflit, a déclaré la directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, devant la commission du renseignement du Sénat.

Selon l’évaluation des services de renseignement américains, l’Iran apparaît « intact mais largement dégradé », notamment en raison des attaques ciblant ses dirigeants et ses capacités militaires. Sa puissance conventionnelle de projection aurait été en grande partie détruite, réduisant considérablement ses options stratégiques et affaiblissant sa position régionale.

Tulsi Gabbard a également souligné que les sanctions économiques, déjà en place avant le conflit, avaient contribué à fragiliser le régime en alimentant des mouvements de contestation interne. Dans ce contexte, les tensions au sein du pays devraient s’accentuer à mesure que la situation économique se détériore.

Malgré cet affaiblissement, l’Iran et ses alliés régionaux poursuivent leurs actions contre les intérêts américains et leurs partenaires au Moyen-Orient. La responsable américaine a averti que, si le régime se maintient, il devrait engager un effort de long terme pour reconstruire ses forces militaires, notamment ses capacités en matière de missiles et de drones.

Par ailleurs, elle a indiqué que Téhéran tentait déjà de se relever des dommages importants subis par ses infrastructures nucléaires lors des frappes de juin dernier. L’Iran continue en outre de refuser l’accès de ses installations aux inspecteurs des Nations unies, ce qui entretient les inquiétudes de la communauté internationale.

Enfin, les services de renseignement estiment que l’Iran disposait déjà des bases technologiques nécessaires pour développer, à terme, des missiles balistiques intercontinentaux, si le régime décidait de poursuivre dans cette voie. Cette évaluation pourrait toutefois évoluer en fonction des conséquences des récentes opérations militaires.