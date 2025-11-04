Washington va soumettre à l'ONU un projet de résolution pour légitimer la force internationale à Gaza

L'administration américaine a transmis aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution visant à obtenir l'aval onusien pour le déploiement d'une Force internationale de stabilisation (FIS) à Gaza, selon des documents obtenus par i24NEWS.

Selon une source proche du dossier, Washington soumettra officiellement le texte dans les jours à venir, avec un vote possible dès la semaine prochaine.

"Les Américains voulaient accélérer les choses et faire avancer la mise en place de la force d'ici la fin de l'année", a précisé cette source à i24NEWS. L'objectif est de déployer les premières troupes à Gaza dès janvier 2026.

Le projet de résolution donnerait aux États-Unis et aux pays participants un large mandat pour gouverner Gaza et assurer la sécurité jusqu'à la fin de 2027, avec possibilité de prolongations ultérieures.

La Force internationale de stabilisation opérerait sous un commandement unifié et en consultation avec l'Égypte et Israël. Elle serait habilitée « à utiliser toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter de son mandat conformément au droit international, y compris au droit international humanitaire ».

Un responsable américain a souligné que la FIS sera une « force d'exécution et non une force de maintien de la paix ». Sa mission consistera à stabiliser l'environnement sécuritaire en assurant la démilitarisation de la bande de Gaza, notamment par la destruction et la prévention de la reconstruction des infrastructures militaires et terroristes, ainsi que par le désarmement permanent des groupes armés non étatiques – une formulation qui laisse entendre le désarmement du Hamas.

La force collaborera également avec une nouvelle force de police palestinienne formée à cet effet, protégera les civils et les couloirs humanitaires, et sécurisera les zones frontalières.

Du point de vue d'Israël, dont de hauts responsables ont tenu des discussions avec l'administration sur cette question, il s'agit d'un projet conforme à ses revendications : l'autorité de la force ne repose pas sur le Chapitre 7 de la Charte de l'ONU (autrement dit, pas une "FINUL à Gaza"), et la force s'occupera explicitement de la démilitarisation de la bande, contrairement aux déclarations de certains pays arabes, notamment l'Égypte et la Jordanie, qui souhaitaient une force de "maintien de la paix" plutôt que d'"application de la paix".

Le projet prévoit que le Conseil de la paix, que le président Trump a déclaré vouloir présider, exercera les fonctions d'administration de gouvernance transitoire en étroite coordination avec la FIS. Il sera chargé de définir les priorités et de lever des fonds pour la reconstruction de Gaza.

Le Conseil supervisera un comité technocratique palestinien apolitique, composé de Palestiniens compétents de Gaza, responsable des opérations quotidiennes de l'administration du territoire, jusqu'à ce que l'Autorité palestinienne ait mené à bien son programme de réformes.