Witkoff clarifie la position américaine après l'ultimatum de Trump au Hamas

L'émissaire spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a reconnu jeudi qu'une grande incertitude plane sur ce qui se passera à Gaza, suite à l'ultimatum lancé par le président Donald Trump au Hamas, sommant le groupe de libérer immédiatement tous les otages sous peine d'être "détruit".

Des actions à venir, mais quelle implication américaine ?

"Il n'est pas exactement clair ce qui va se passer. Des actions seront entreprises. Cela pourrait être conjointement avec les Israéliens", a déclaré Witkoff aux journalistes devant la Maison Blanche. Poussé à préciser ces propos qui suggéraient une possible intervention militaire américaine aux côtés d'Israël, Witkoff a semblé faire marche arrière.

"Nous sommes garants du processus. Ce sont les Israéliens qui contrôlent Gaza aujourd'hui... et la contrepartie est le Hamas. Toute action vient principalement des Israéliens. Mais vous avez entendu le président dire hier qu'il donne aux Israéliens tout ce dont ils ont besoin. Ce sont les Israéliens [qui agiront], mais avec un soutien physique et émotionnel très, très fort des États-Unis", a-t-il clarifié.

La libération des otages comme objectif prioritaire

Interrogé sur ce que l'ultimatum de Trump signifie pour la phase deux de l'accord, qui devait commencer dimanche, Witkoff a répondu avec pragmatisme : "Les gens la définissent comme une extension de la phase un ou comme la phase deux. Pour moi, je ne me soucie pas vraiment de comment on l'appelle." "Ce que nous cherchons, c'est : 'Allons-nous avoir une résolution ? Allons-nous avoir un accord de paix ? Allons-nous récupérer tous ces otages, ce qui est l'objectif de l'administration Trump ?' Cela va nécessiter une action humanitaire raisonnable de la part du Hamas. Il est temps pour eux de gagner du capital politique et de montrer qu'ils sont capables de le faire."

L'avenir du Hamas à Gaza

Witkoff a été catégorique concernant l'avenir du Hamas : "Le Hamas a l'opportunité d'agir raisonnablement, de faire ce qui est juste, puis de s'en aller. Ils ne feront pas partie d'un gouvernement là-bas." Il a affirmé que le départ du Hamas de Gaza fait implicitement partie du cadre progressif présenté en mai 2023 et signé au début de cette année.

Un ultimatum avec une date limite non précisée

Lorsqu'on lui a demandé si l'ultimatum de Trump comportait une date limite précise, Witkoff a confirmé : "Je pense qu'il y a définitivement une telle date, mais je ne suis pas libre de discuter de ce qu'elle est." Il a ajouté cette mise en garde : "Je ne pense pas qu'on doive alerter tout le monde sur la façon dont on va négocier ou quelle sera notre réaction. Mais je ne testerais pas le président Trump."

Prochaines étapes diplomatiques

Witkoff a annoncé qu'il prévoit de visiter quatre pays de la région la semaine prochaine, mais a refusé de préciser si l'un d'entre eux sera Israël. Il a cependant reporté son voyage dans la région à plusieurs reprises au cours des deux dernières semaines.

Cette tournée diplomatique intervient à un moment critique, alors que les tensions sont exacerbées par l'ultimatum présidentiel et que les perspectives d'un accord sur les otages semblent de plus en plus incertaines.