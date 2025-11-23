X dévoile la localisation des comptes : de nombreux profils de "Palestiniens de Gaza" situés à l'étranger

Le réseau social X a mis à jour ce week-end sa politique de confidentialité pour permettre l'affichage de détails sur les utilisateurs, notamment le pays depuis lequel opère chaque compte. Cette nouvelle fonctionnalité a rapidement provoqué des révélations embarrassantes.

Suite à cette modification, il est apparu que plusieurs comptes palestiniens populaires, dont certains rapportaient prétendument depuis Gaza des "crimes de guerre" commis durant le conflit, provenaient en réalité d'Afrique du Sud, de Pologne, des États-Unis, d'Irlande et d'autres pays. Ces profils affirmaient pourtant publier depuis le territoire gazaoui.

Face à ces découvertes, des utilisateurs du réseau ont commencé à ajouter des "notes de communauté" sur les comptes se présentant comme actifs depuis la bande de Gaza, signalant cette discordance entre leur localisation affichée et leur localisation réelle.

L'équipe de X a travaillé pendant plusieurs mois sur cette mise à jour. La fonctionnalité révélant la localisation des utilisateurs a achevé sa phase pilote le mois dernier, et son déploiement auprès des comptes a débuté progressivement en fin de semaine.

Pour vérifier la localisation d'un utilisateur, il suffit de cliquer sur la "date d'inscription" au réseau dans la page du compte. Une liste s'affiche alors, incluant notamment le lieu depuis lequel l'opérateur du compte se connecte.

"Lorsque vous lisez du contenu sur X, vous devez pouvoir vérifier son authenticité", a écrit Nikita Bier, responsable produit chez X, dans un tweet publié le mois dernier sur le sujet. "C'est essentiel pour obtenir des informations sur des sujets importants se déroulant dans le monde. Dans ce cadre, nous expérimentons l'affichage de nouvelles informations sur les comptes, notamment le pays où se trouve un compte, entre autres."

Cette initiative s'inscrit dans la volonté d'Elon Musk de renforcer la transparence sur la plateforme et de lutter contre la désinformation. La fonctionnalité devrait être progressivement étendue à l'ensemble des comptes dans les prochaines semaines.