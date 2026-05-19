Xi Jinping estime que Vladimir Poutine pourrait regretter la guerre en Ukraine

Xi Jinping aurait déclaré à Donald Trump que le président russe Vladimir Poutine pourrait finir par regretter son invasion de l’Ukraine, selon le Financial Times, qui cite plusieurs personnes informées de l’évaluation américaine du sommet organisé la semaine dernière à Pékin.

Ces propos auraient été tenus lors d’échanges plus larges entre les deux dirigeants, consacrés notamment à l’Ukraine. Donald Trump aurait également évoqué l’idée d’une coopération entre les États-Unis, la Chine et la Russie contre la Cour pénale internationale.

La remarque de Xi Jinping sur Vladimir Poutine irait plus loin que ses déclarations passées. Une personne familière des rencontres entre le dirigeant chinois et l’ancien président américain Joe Biden affirme que leurs discussions sur la Russie et l’Ukraine avaient déjà été « franches et directes », mais que Xi Jinping n’avait pas alors formulé une telle appréciation sur Vladimir Poutine et la guerre.

Cette révélation intervient alors que Vladimir Poutine doit arriver mardi en Chine pour un sommet avec Xi Jinping, quelques jours seulement après la visite de Donald Trump à Pékin.

La Chine a jusqu’ici évité de condamner publiquement l’invasion russe de l’Ukraine, tout en appelant régulièrement à une solution politique. Les propos rapportés par le Financial Times pourraient donc signaler une prudence accrue de Pékin face aux conséquences de la guerre pour Moscou, mais aussi pour l’équilibre stratégique chinois.