Xi Jinping réaffirme son opposition à l’usage de la force face aux différends et soutient l’Iran

Le président chinois Xi Jinping a déclaré mardi que la Chine s’opposait à « l’usage de la force » pour résoudre les conflits, lors d’un entretien à Pékin avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian, en pleine crise autour du programme nucléaire de Téhéran. « La communication et le dialogue constituent la seule voie appropriée pour parvenir à une paix durable », a affirmé Xi, selon la télévision publique CCTV.

La Chine a réitéré son respect du droit de l’Iran à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, tout en appelant à une solution qui « prenne en compte les préoccupations légitimes de toutes les parties ». Pékin, partenaire commercial majeur de Téhéran, s’oppose fermement à l’initiative de la France, de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne, qui ont récemment activé le mécanisme de « snapback » visant à rétablir d’anciennes sanctions contre l’Iran.

Cette décision occidentale intervient après des accusations de violations par l’Iran de l’accord nucléaire de 2015, dont les clauses limitaient ses activités atomiques. Les sanctions avaient été levées dans le cadre de cet accord multilatéral. Le contexte régional reste tendu : en juin, Israël a mené une guerre éclair de douze jours contre l’Iran, cherchant à affaiblir ses capacités nucléaires, tandis que les États-Unis menaient leurs propres frappes aériennes. En réaction, Téhéran a suspendu sa coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Réunis à Tianjin, les membres de l’Organisation de coopération de Shanghai, dont la Chine, l’Iran et la Russie, ont par ailleurs averti que toute tentative de « réinterprétation » de la résolution de l’ONU validant l’accord de 2015 minerait l’autorité du Conseil de sécurité.