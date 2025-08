Yaïr Netanyahou qualifie le dirigeant qatari d'"Hitler des temps modernes"

Articles recommandés -

Yaïr Netanyahou, fils du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a qualifié l’émir du Qatar, Tamim Bin Hamad al Thani, et sa mère, Moza bint Nasser, de « Hitler et Goebbels des temps modernes » sur X. Il accuse Doha d’être « la principale force derrière une vague d’antisémitisme sans précédent depuis les années 1930 et 1940 », financée par des milliards de dollars. Il affirme que « chaque Juif dans le monde est en danger » à cause de la diabolisation d’Israël par le Qatar.

Cette publication intervient alors que les négociations pour la libération des otages à Gaza, menées conjointement par le Qatar et d’autres médiateurs, sont dans l’impasse. La semaine dernière, le secrétaire d’État américain Marco Rubio avait défendu le rôle « utile » de Doha. Les critiques du Qatar pointent ses liens avec le Hamas et ses financements à Gaza, qui auraient permis au groupe terroriste de renforcer son arsenal contre Israël.