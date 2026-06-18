Yechiel Leiter : "Si l'Iran garde ses missiles, il attaquera ses voisins"

L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, a exprimé son soutien aux efforts du président américain Donald Trump pour parvenir à un accord avec l'Iran, tout en appelant à la plus grande vigilance concernant les capacités militaires de la République islamique. Intervenant sur la chaîne Washington Watch, Leiter a affirmé espérer que le mémorandum d'entente conclu entre Washington et Téhéran mettra définitivement un terme aux ambitions nucléaires iraniennes.

Il a toutefois insisté sur la nécessité d'aborder également la question des missiles balistiques, estimant que l'Iran représente une menace particulière pour ses voisins. "Si l'Iran dispose de missiles balistiques, il les utilisera contre les pays qui l'entourent", a-t-il averti.

Le diplomate israélien s'est également dit préoccupé par l'inclusion du Liban dans l'accord, une exigence qu'il attribue à Téhéran. Selon lui, Israël ne peut accepter le maintien du Hezbollah à sa frontière ni la poursuite des activités militaires de l'organisation terroriste soutenue par l'Iran. Il a exprimé l'espoir que Téhéran ne soit pas en mesure de dicter l'avenir du Liban, "ni pour les Libanais ni pour Israël".

Concernant le programme balistique iranien, absent du texte actuel de l'accord, Leiter a souligné que les déclarations iraniennes devaient être systématiquement vérifiées. Il a accusé les autorités iraniennes d'avoir menti sur la portée de leurs missiles et plaidé pour une approche fondée sur la méfiance et le contrôle rigoureux du respect des engagements pris par Téhéran.

L'ambassadeur a enfin formulé des réserves sur le contenu même de l'accord. À ses yeux, les avantages accordés à l'Iran apparaissent clairement, tandis que les concessions exigées en retour restent plus floues. Il a notamment dénoncé le soutien financier apporté par Téhéran au Hezbollah, estimant que toute aide iranienne à ses alliés régionaux devait cesser dans le cadre du processus en cours.