Yoav Gallant a proposé aux États-Unis de créer une force militaire composée de pays arabes, chargée de contrôler l'ordre à Gaza

Lors de sa visite à Washington la semaine dernière, le ministre de la Défense Yoav Gallant a discuté de la possibilité de créer une force militaire multinationale composée des pays arabes, qui serait soutenue par les États-Unis. Elle serait chargée de contrôler l'ordre public à Gaza et d'escorter les convois d'aide humanitaire. a déclaré un responsable israélien, cité par le site Walla.

Israël est intéressé par le développement d’une force militaire composée de pays arabes à la fois pour résoudre le problème du pillage des convois d’aide humanitaire, pour empêcher tout risque de famine dans la bande de Gaza et pour permettre également la construction d’une alternative palestinienne au régime du Hamas à Gaza. "Une telle démarche permettra de créer sur le territoire un organe directeur qui n'est pas le Hamas et résoudra pour Israël un problème croissant avec les Etats-Unis en ce qui concerne la situation humanitaire à Gaza", a déclaré un responsable israélien.

Ministry of defense

Le responsable israélien a noté que Yoav Gallant avait discuté de la possibilité de créer une telle force multinationale lors de ses entretiens avec le secrétaire américain à la Défense Austin et lors de ses entretiens avec d'autres responsables de haut rang dans le cadre de la promotion d'un plan pour l'après-guerre à Gaza.

Selon le responsable israélien, il s'agit d'une force armée qui ne restera à Gaza que pendant une période de transition limitée. Elle sera chargée de sécuriser le quai temporaire que les États-Unis construiront au large de Gaza et d'escorter les convois d'aide humanitaire afin que l'aide parvient à la population, sans pillage et sans être sous le contrôle du Hamas. Yoav Gallant a demandé aux États-Unis de coopérer afin de promouvoir la création de cette force multinationale et a souligné aux Américains qu'il s'agissait d'un soutien politique et matériel et non de l'envoi de soldats américains à Gaza.

Ariel Hermoni/GPO

Le responsable israélien a noté que de hauts responsables de Tsahal et du ministère de la Défense ont discuté de la question ces dernières semaines avec des représentants de trois pays arabes, dont l'Égypte. Après son retour de Washington, Yoav Gallant a informé le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le Cabinet de guerre et le chef d’état-major du sujet. Un haut responsable américain a déclaré que le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait eu des entretiens sur cette question avec les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays arabes au Caire la semaine dernière. Le responsable américain a ajouté que les pays arabes ne prendront pas une telle décision à moins que cela ne soit fait dans le contexte de la promotion de la solution à deux États. Un haut responsable d'un des pays arabes avec lequel la discussion a eu lieu, a déclaré que Yoav Gallant ne comprenait pas la position des pays arabes. "Nous ne sommes pas prêts à envoyer des soldats pour sécuriser les convois. Nous envisagerons d'envoyer des soldats dans une force de maintien de la paix au lendemain de la guerre, si cette force est sous commandement américain et si cette démarche est liée à la promotion de la solution à deux États", a-t-il affirmé.