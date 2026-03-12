Yuval Raphael parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde juif en 2025

La chanteuse israélienne Yuval Raphael a été incluse dans la liste des 100 personnalités ayant eu l’influence la plus positive sur le monde juif en 2025, publiée par le magazine juif américain The Algemeiner. Elle y apparaît aux côtés de figures internationales telles que le président américain Donald Trump et le musicien Billy Joel.

Yuval Raphael s’est fait connaître après avoir survécu au massacre du 7 octobre sur le site du festival Nova, alors qu’elle n’avait que 23 ans. Depuis, elle est devenue une voix active de la défense d’Israël sur la scène internationale et a représenté le pays lors de l’Eurovision 2025. Réagissant à son inclusion dans cette liste, elle a déclaré qu’il s’agissait pour elle d’un grand honneur et d’une responsabilité, affirmant vouloir continuer à représenter Israël et à faire entendre la voix du pays dans le monde.

La liste, qui ne classe pas les personnalités par ordre d’importance, inclut également d’autres figures marquantes de l’année. Parmi elles figurent les anciens otages Romi Gonen et Eli Sharabi, le soldat capturé et tué Ran Gvili, ainsi qu’Assaf Rappaport, directeur général de la société technologique Wiz récemment vendue à Google. Le magazine a également choisi d’honorer Ahmed al-Ahmed, un vendeur de fruits musulman qui s’est interposé face à un terroriste lors de l'attentat antisémite de Bondi Beach, en Australie.

Plusieurs dirigeants politiques et diplomatiques connus pour leurs relations positives avec Israël et les communautés juives figurent également dans la liste, notamment le président argentin Javier Milei, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le chancelier allemand Friedrich Merz.