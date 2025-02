Zelensky critique les pourparlers entre les États-Unis et la Russie tenus sans l'Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement critiqué mardi les pourparlers qui se tiennent actuellement en Arabie saoudite entre des représentants américains et russes, dénonçant des discussions sur la guerre en Ukraine menées sans participation ukrainienne. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, Zelensky a également annoncé avoir annulé sa visite prévue en Arabie saoudite.

"Des discussions se déroulent entre des représentants de la Russie et des représentants des États-Unis d'Amérique. À propos de l'Ukraine — encore une fois à propos de l'Ukraine — et sans l'Ukraine," a déclaré Zelensky. "Les négociations ne devraient pas se tenir dans notre dos."

Le président ukrainien a ajouté avoir eu des "discussions constructives" avec Erdogan et a souligné que "la Turquie et l'Europe doivent être impliquées dans les discussions sur la fin de la guerre." De son côté, le président turc Erdogan a réaffirmé la position de son pays concernant le conflit : "L'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine sont incontestables pour Ankara".

Cette déclaration intervient alors que des diplomates américains et russes se sont rencontrés en Arabie saoudite pour des discussions dont le contenu exact n'a pas été rendu public. Ces pourparlers suscitent des inquiétudes à Kiev, qui craint que des décisions concernant son avenir puissent être prises sans sa participation directe.

Le président ukrainien a régulièrement insisté sur la nécessité pour son pays d'être impliqué dans toutes les négociations concernant le conflit.