Zelensky rejette l'idée de négociations directes avec la Russie sans cessez-le-feu inconditionnel

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il n'y avait "aucune logique" à ce que l'Ukraine engage des pourparlers directs avec la Russie, à moins que Moscou n'accepte un cessez-le-feu inconditionnel.

Selon Zelensky, une nouvelle proposition ukrainienne concernant un accord sur les minéraux avec les États-Unis sera prête dès la semaine prochaine. Il a également indiqué que Washington serait "proche" de prendre des mesures pour faire pression sur la Russie afin qu'elle respecte un cessez-le-feu.

Le président ukrainien a souligné que la Turquie pourrait jouer un rôle "très important" dans l'offre de garanties de sécurité à l'Ukraine, précisant qu'il avait discuté de cette question avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Concernant les droits de douane imposés par les États-Unis, Zelensky a minimisé leur impact, affirmant qu'ils ne constituaient "pas un problème" pour l'Ukraine en raison du faible niveau des échanges commerciaux entre les deux pays. Par ailleurs, le chef d'État ukrainien a révélé avoir rencontré des responsables militaires français et britanniques pour discuter d'un possible déploiement étranger. Il a qualifié cette réunion de "très importante" et estimé qu'il ne faudrait pas plus d'un mois pour parvenir à une compréhension commune du plan.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions persistantes entre Kiev et Moscou, alors que le conflit entre dans sa troisième année sans perspective immédiate de résolution diplomatique.