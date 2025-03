Zelensky salue le sommet de Londres et l'unité européenne pour la paix en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé suite au sommet des dirigeants à Londres, soulignant que cette rencontre "était consacrée à l'Ukraine et à notre avenir européen commun."

Dans sa déclaration, Zelensky a affirmé ressentir "un fort soutien pour l'Ukraine, notre peuple - soldats comme civils - et notre indépendance." Il a ajouté que l'Europe et l'Ukraine travaillaient ensemble pour "établir une base solide de coopération avec les États-Unis dans la recherche d'une paix véritable et de sécurité."

Le président ukrainien a particulièrement insisté sur "l'unité de l'Europe" qu'il juge "à un niveau exceptionnellement élevé, comme on ne l'a pas vu depuis longtemps." Il a également mentionné des discussions avec les partenaires européens sur "les garanties de sécurité et les conditions d'une paix juste pour l'Ukraine," ainsi qu'une "série de réunions et décisions importantes prévues dans un avenir proche."

Zelensky a conclu en remerciant ses alliés pour leurs efforts visant à "apporter une paix stable et garantie en Ukraine," soulignant que "la force commune peut protéger notre avenir."