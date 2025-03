Zelensky tend la main à Trump après leur réunion à Washington

Dans une déclaration, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réaffirmé l'engagement de son pays envers la paix tout en exprimant sa volonté de collaborer avec Donald Trump.

"Je tiens à réitérer l'engagement de l'Ukraine pour la paix... Aucun d'entre nous ne souhaite une guerre sans fin," a déclaré Zelensky. "L'Ukraine est prête à s'asseoir à la table des négociations dès que possible pour avancer vers une paix durable. Personne ne désire la paix plus que les Ukrainiens."

Dans ce qui apparaît comme une tentative de réconciliation après leur rencontre tendue de vendredi dernier à la Maison Blanche, Zelensky a souligné : "Mon équipe et moi-même sommes prêts à travailler sous le leadership fort du président Trump pour atteindre une paix qui dure." Le dirigeant ukrainien a également exprimé sa reconnaissance envers les États-Unis : "Nous apprécions véritablement tout ce que l'Amérique a fait pour aider l'Ukraine à préserver sa souveraineté et son indépendance. Et nous nous souvenons du moment où les choses ont changé lorsque le président Trump a fourni des Javelins à l'Ukraine. Nous en sommes reconnaissants."

Admettant les difficultés de leur récente rencontre, Zelensky a conclu : "Notre réunion à Washington, à la Maison Blanche vendredi, ne s'est pas déroulée comme elle aurait dû. C'est regrettable que cela se soit passé ainsi. Il est temps de rectifier les choses. Nous souhaitons que notre coopération et notre communication futures soient constructives."