Zelensky voit dans le cessez-le-feu à Gaza un espoir pour la paix en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué lundi le cessez-le-feu obtenu à Gaza sous la médiation de Donald Trump, estimant qu’il offrait « davantage d’espoir pour la paix » en Ukraine. « Lorsqu’on parvient à la paix dans une partie du monde, cela apporte davantage d’espoir pour la paix dans d’autres régions », a écrit M. Zelensky sur Facebook, en louant le « leadership et la détermination » du président américain.

En marge du sommet international sur Gaza à Charm el-Cheikh, le chancelier allemand Friedrich Merz a confirmé vouloir relancer Donald Trump sur le dossier ukrainien : « Nous comptons sur le soutien durable des États-Unis. Comme vous l’avez démontré au Proche-Orient, vous devez le démontrer aussi avec nous, en Ukraine », a-t-il déclaré devant la presse. Selon lui, si « la communauté internationale fait front commun, la paix est possible ».

Donald Trump, qui avait promis en janvier de « mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine », reconnaît désormais que l’objectif s’est révélé plus complexe qu’espéré. Sous son impulsion, plusieurs négociations directes entre Kiev et Moscou ont eu lieu cette année à Istanbul, mais elles n’ont abouti qu’à des échanges de prisonniers et de dépouilles.

Plus de trois ans et demi après l’invasion russe, les positions restent irréconciliables. M. Trump a averti dimanche qu’il pourrait menacer Moscou de livrer des missiles Tomahawk à Kiev si Vladimir Poutine refusait de mettre fin au conflit.