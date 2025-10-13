Zelensky voit dans le cessez-le-feu à Gaza un espoir pour la paix en Ukraine

Il a exprimé l’espoir que le président américain mette à profit son influence au Moyen-Orient pour relancer les négociations avec Moscou

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy speaks in Lafayette Park, across from the White House, after meeting with President Donald Trump and European leaders Monday, August 18AP Photo/Jacquelyn Martin

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué lundi le cessez-le-feu obtenu à Gaza sous la médiation de Donald Trump, estimant qu’il offrait « davantage d’espoir pour la paix » en Ukraine. « Lorsqu’on parvient à la paix dans une partie du monde, cela apporte davantage d’espoir pour la paix dans d’autres régions », a écrit M. Zelensky sur Facebook, en louant le « leadership et la détermination » du président américain.

En marge du sommet international sur Gaza à Charm el-Cheikh, le chancelier allemand Friedrich Merz a confirmé vouloir relancer Donald Trump sur le dossier ukrainien : « Nous comptons sur le soutien durable des États-Unis. Comme vous l’avez démontré au Proche-Orient, vous devez le démontrer aussi avec nous, en Ukraine », a-t-il déclaré devant la presse. Selon lui, si « la communauté internationale fait front commun, la paix est possible ».

Donald Trump, qui avait promis en janvier de « mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine », reconnaît désormais que l’objectif s’est révélé plus complexe qu’espéré. Sous son impulsion, plusieurs négociations directes entre Kiev et Moscou ont eu lieu cette année à Istanbul, mais elles n’ont abouti qu’à des échanges de prisonniers et de dépouilles.

Plus de trois ans et demi après l’invasion russe, les positions restent irréconciliables. M. Trump a averti dimanche qu’il pourrait menacer Moscou de livrer des missiles Tomahawk à Kiev si Vladimir Poutine refusait de mettre fin au conflit.

