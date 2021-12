Australie: incidents antisémites en hausse de 35% en 2021

88 incidents antisémites avaient été relevés pour le seul mois de mai durant l'opération Gardien du mur

Les incidents antisémites ont augmenté de 35% au cours de la dernière année en Australie, avec plus de 440 cas enregistrés, selon un rapport du Conseil exécutif de la communauté juive australienne.

Le rapport publié dimanche recense 272 attaques incluant des agressions physiques, du harcèlement verbal, du vandalisme et des graffitis, et 175 menaces en 2021, contre 331 attaques l'année précédente.

Le rapport souligne une hausse des violences physiques et du harcèlement, qui ont augmenté de 14 %, passant de 128 à 147 incidents, et des graffitis, qui sont passés de 42 à 106. Les affiches et autocollants antisémites ont enregistré une hausse de 157 %.

"Derrière les statistiques se cachent des histoires personnelles terribles d'intimidation antisémite persistante à l'encontre d'étudiants juifs ou d'agression physique brutale d'un homme sur le chemin de la synagogue", a indiqué dans un communiqué de presse Julie Nathan, qui mentionne également le déploiement d'un drapeau nazi au-dessus d'une synagogue à Brisbane, et la peinture à la bombe d'une synagogue à Adélaïde.

"Ce qui est peut-être pire, c'est le discours honteux que l'on observe en ligne et parfois dans les médias, de ceux qui, pour une raison quelconque, cherchent à rationaliser ou à minimiser ces événements", a-t-elle déclaré, précisant que 88 incidents antisémites avaient été relevés pour le seul mois de mai durant l'opération "Gardien du mur" de Tsahal à Gaza.