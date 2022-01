Corée du Nord: tir d'essai de missile hypersonique supervisé par Kim Jong Un (média)

Il s'agit du troisième essai nord-coréen d'un missile hypersonique à vol plané

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé à renforcer les forces militaires stratégiques après avoir assisté pour la première fois en près de deux ans à l'essai réussi d'un missile hypersonique, ont annoncé mercredi les médias d'Etat nord-coréens.

Le projectile tiré à l'aube depuis la province de Jangang, près de la frontière nord-coréenne avec la Chine a atterri dans l'océan entre la péninsule coréenne et le Japon, son vol couvrant une distance de plus de 700 kilomètres et atteignant une hauteur de 60 kilomètres, ont affirmé les chefs d'état-major interarmées sud-coréens dans un communiqué.

Il s'agit du troisième essai nord-coréen d'un missile hypersonique à vol plané, après celui de septembre 2021 et celui de la semaine dernière.

Le missile transportant une "ogive planante hypersonique" a touché une "cible en mer à 1.000 km de distance", a déclaré mercredi matin l'agence de presse gouvernementale de la Corée du Nord, KCNA.

"Grâce à ce lancement d'essai final, l'excellente maniabilité de l'unité de combat hypersonique a été plus clairement confirmée", a-t-elle ajouté.

L'évaluation du test par les services de renseignement sud-coréen et américain est en cours, mais une première analyse a montré que le test de mardi, dans lequel le projectile a atteint une vitesse de Mach 10, était une arme plus avancée que le test effectué par la Corée du Nord jeudi dernier, selon les chefs d'état-major interarmées sud-coréens.

"L'arme dite hypersonique n'est pas technologiquement prête à être déployée" par la Corée du Nord, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l'université Ewha de Séoul, avertissant que "la capacité de Pyongyang à menacer ses voisins continue néanmoins de croître".