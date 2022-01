La Corée du Nord lance deux nouveaux missiles

Le Japon condamne un quatrième essai d'armement en un mois

La Corée du Nord a tiré lundi deux nouveaux missiles lors d'un quatrième essai de lancement ce mois-ci, suscitant la condamnation du Japon et attisant les tensions avec les États-Unis.

Selon les chefs d'état-major interarmées de la Corée du Sud, il s'agit de deux missiles balistiques à courte portée, tirés depuis l'aéroport de Sunan près de Pyongyang peu avant 09h00 (00h00 GMT), et ayant parcouru 380 km à une altitude de 42 km.

Le secrétaire en chef du cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, a condamné ce lancement.

"Nous condamnons fermement la série d'actions nord-coréennes, notamment les lancements répétés de missiles balistiques, qui menacent la paix et la sécurité du Japon et de la région, ainsi que la communauté internationale", a-t-il déclaré.

"Le remarquable développement par la Corée du Nord de ses technologies en matière de missiles ne peut être ignoré, pour la sécurité du Japon et de la région", a averti le ministre japonais de la Défense, Nobuo Kishi, lors d'un point de presse.

La Corée du Nord, dotée d'armes nucléaires, a effectué trois autres essais de missiles en l'espace de deux semaines, mais aucun n'a impliqué de missiles à longue portée.

Elle a cependant démontré des progrès dans sa technologie d'armement avec des tests de missiles hypersoniques à vol plané capables d'atteindre des vitesses élevées et d'effectuer des manœuvres après leur lancement, ce qui les rend plus difficiles à détecter et à intercepter.

Les Etats-Unis ont riposté la semaine dernière par de nouvelles sanctions, que Pyongyang a qualifiées de "provocation".