Cinq membres des forces pakistanaises tués par des tirs venus d'Afghanistan (armée pakistanaise)

Le TTP s'est enhardi depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan à l'été 2021

Au moins cinq membres des forces pakistanaises ont été tués samedi soir au nord-ouest du pays par des tirs provenant de l'Afghanistan voisin, une attaque revendiquée par les talibans pakistanais.

Elle survient quelques jours après que des séparatistes baloutches ont tué neuf soldats pakistanais, cette fois au sud-ouest du pays, dans une série d'attaques audacieuses qui, accusent des responsables, ont impliqué des planifications d'Afghanistan et d'Inde.

Après avoir pris le pouvoir en août en Afghanistan, les talibans ont assuré que des groupes terroristes ne seraient pas autorisés à opérer depuis le pays, mais nombre de militants pakistanais ont de longue date trouvé refuge de l'autre côté d'une frontière notoirement poreuse.

Parmi eux, le Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), qui a revendiqué dimanche l'attentat perpétré dans le district de Kurram, dans la province accidentée de Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest).

Le TTP s'est enhardi depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, et il a intensifié ses attaques depuis la fin d'une trêve d'un mois avec le gouvernement l'année dernière.

Les talibans sont des groupes distincts en Afghanistan et au Pakistan, mais ils partagent une idéologie commune et chacun des groupes est composé de membres qui vivent de part et d'autre de la frontière.

Le TTP a déclaré avoir tué six Pakistanais samedi soir, mais l'armée pakistanaise a assuré que cinq membres du "Frontier Corps" avaient péri.

"Les terroristes ont subi de lourdes pertes", a ajouté l'armée, en se disant "déterminée à défendre ses frontières".

Au sud-ouest, dans la province du Baloutchistan, les troupes pakistanaises ont mis quatre jours, jusqu'à samedi, pour mettre fin à la série d'attaques des séparatistes.