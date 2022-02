Indonésie: des groupes musulmans demandent la fermeture de la toute première exposition sur la Shoah dans le pays

Israël et l'Indonésie n'ont pas de relations diplomatiques officielles

Plusieurs groupes musulmans en Indonésie ont demandé la fermeture de la première exposition sur la Shoah dans le pays, accusant celle-ci de faire partie d'un effort de normalisation des relations du pays avec Israël, a rapporté le Jewish Telegraphic Agency.

L'exposition a été lancée à l'occasion de la Journée internationale de commémoration de la Shoah, le 27 janvier, et se trouve dans la seule synagogue d'Indonésie, Shaar HaShamayim, située dans la province indonésienne de Sulawesi Nord.

Baptisée "Shoah : Comment est-ce humainement possible ?", l'exposition a été créé par le Centre mondial de la mémoire de la Shoah Yad Vashem, qui est basé en Israël.

Yaakov Baruch, le rabbin de Shaar HaShamayim, a expliqué que sa motivation pour ouvrir l'exposition était personnelle.

"Jai eu l'idée de construire un musée de la Shoah pour me souvenir de ma famille du côté de ma grand-mère qui a péri au cours de cette période. Je veux aussi éduquer les Indonésiens sur le danger de l'antisémitisme et des crimes de haine", a-t-il affirmé.

Israël et l'Indonésie, plus grand pays à majorité musulmane, n'ont pas de relations diplomatiques officielles, mais le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid a récemment déclaré que l'Etat hébreu espère étendre les accords d'Abraham, et établir notamment des relations diplomatiques avec ce pays d'Asie du Sud-Est.