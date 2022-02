L'Australie désigne le Hamas comme organisation terroriste

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a salué la décision de l'Australie

L'Australie a déclaré jeudi qu'elle inclurait l'ensemble du mouvement Hamas dans la liste des organisations terroristes.

Jusqu'à présent, l'Australie avait désigné comme terroriste seule la branche armée du Hamas, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam.

"Les opinions du Hamas et des groupes extrémistes violents sont profondément troublantes, et il n'y a pas de place en Australie pour leurs idéologies haineuses", a déclaré la ministre de l'Intérieur, Karen Andrews.

La désignation comme terroriste imposera des restrictions sur le financement ou la fourniture d'autres soutiens au Hamas – certaines infractions étant passibles d'une peine de 25 ans de prison.

"Il est vital que nos lois ciblent non seulement les actes terroristes et les terroristes eux-mêmes, mais aussi les organisations qui planifient, financent et exécutent ces actes", a ajouté Karen Andrews.

"Je salue la décision de l'Australie de définir l'ensemble de l'organisation du Hamas comme une organisation terroriste. Je remercie mon ami, le Premier ministre australien Scott Morrison, d'avoir agi sur cette question à la suite de nos échanges sur la question. Il s'agit d'une étape importante dans la lutte mondiale contre le terrorisme," a réagi le Premier ministre.

Les États-Unis et l'Union européenne ont déjà désigné le Hamas comme organisation terroriste.

En novembre 2021, le Royaume-Uni a également déclaré qu'il désignerait l'intégralité du Hamas comme organisation terroriste et interdirait le soutien au groupe.

Le Hamas contrôle la bande de Gaza et menace régulièrement l'Etat hébreu d'attaques terroristes. Lors du dernier cycle de violences en mai 2021, 4.300 roquettes ont été tirées depuis Gaza sur les villes israéliennes, faisant 15 morts, de nombreux blessés et des dégâts considérables.