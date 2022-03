Chine/Covid: le pays signale ses deux premiers décès depuis plus d'un an

Au total, la Chine a signalé 4.051 nouveaux cas samedi

La Chine a signalé samedi ses deux premiers décès de Covid-19 en plus d'un an, a annoncé la Commission nationale de la santé, tous deux dans la province du Jilin, dans le nord-est, alors que le pays fait face à sa pire recrudescence pandémique depuis l'apparition du nouveau coronavirus.

Les décès ont été les premiers signalés en Chine depuis le 26 janvier 2021 et portent le nombre total de morts dans le pays dans la pandémie à 4.638.

Au total, la Chine a signalé 4.051 nouveaux cas samedi, contre 4.365 la veille, a indiqué la commission.

Le pays où le virus est apparu fin 2019 l'a largement maîtrisé grâce à une combinaison de contrôles stricts aux frontières, de longues quarantaines et de verrouillages ciblés.

Mais la variante hautement transmissible d'Omicron pose un sérieux défi à cette stratégie, incitant les autorités à fermer des villes, y compris le centre technologique du sud de Shenzhen, qui abrite 17,5 millions d'habitants.

Le pays le plus peuplé du monde est passé de moins de 100 infections quotidiennes signalées il y a à peine trois semaines, à plus de 1.000 par jour pendant plus d'une semaine.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré jeudi que le pays "s'en tiendrait" à sa stratégie zéro Covid, a rapporté la télévision d'Etat.

S'exprimant lors d'une réunion des principaux dirigeants chinois, Xi a déclaré que le pays devrait "continuer à mettre les gens et la vie au premier plan, et freiner la propagation de l'épidémie dès que possible", selon l'état diffuseur CCTV.

Des dizaines de millions de personnes sont actuellement priées de rester confinées à leur domicile dans toute la Chine pour tenter d'éradiquer la résurgence du Covid.

Les autorités chinoises ont également décidé de libérer des lits d'hôpitaux par crainte que le virus ne mette le système de santé à rude épreuve.

La province de Jilin - qui a signalé des milliers de cas au cours de la semaine dernière - a construit huit "hôpitaux de fortune" et deux centres de quarantaine pour endiguer la flambée des infections.

Les médias d'État ont diffusé cette semaine des images de dizaines de grues géantes assemblant des installations médicales temporaires dans la province, qui ne compte que 23.000 lits d'hôpitaux pour quelque 24 millions d'habitants.