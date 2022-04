Les Bangladais et les Pakistanais protestent contre Israël en raison des troubles à Al-Aqsa

Un rassemblement pro-palestinien a également eu lieu vendredi à Karachi, au Pakistan

Des milliers de membres d'un groupe islamiste se sont rassemblés vendredi à Dacca, la capitale du Bangladesh, pour protester contre de nouveaux affrontements à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem.

Un rassemblement pro-palestinien a également eu lieu vendredi à Karachi, au Pakistan.

Les manifestants à Dacca ont également protesté contre les récentes violences en Suède impliquant un groupe d'extrême droite anti-musulman. Les manifestants du groupe conservateur "Islami Andolon Bangladesh", qui soutient l'introduction de la loi islamique dans ce pays laïque, tenaient des banderoles et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Police suédoise, honte, honte !" et "Arrêtez la brutalité dans la mosquée Aqsa".

Beaucoup ont brandi, lors de la marche, des drapeaux du Bangladesh et de l'Autorité palestinienne.

Le Bangladesh n'a pas de relations diplomatiques officielles avec Israël et soutient la création d'un État palestinien indépendant.

Les manifestants ont défilé pacifiquement dans les rues de Dacca, devant la principale mosquée Baitul Mokarram du pays, après la prière hebdomadaire du vendredi.

Le groupe conservateur a organisé des manifestations similaires dans le passé en accusant la France de soutenir les caricatures du prophète Mahomet, après des déclarations d'Emmanuel Macron sur la liberté d'expression.

Vendredi, des émeutiers palestiniens ont affronté la police israélienne à la mosquée Al-Aqsa, sur le Mont du Temple, dans la vieille ville de Jérusalem.

Ce regain de violence sur le site s'est produit alors qu'Israël a temporairement interrompu les visites des fidèles juives, considérées par les Palestiniens comme "une provocation".