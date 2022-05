Berlin demande à Pékin des "éclaircissements" sur la répression des Ouïghours après la publication de nouveaux documents

La cheffe de l'ONU pour les droits de l'Homme a entamé mardi une visite très attendue dans le Xinjiang

La cheffe de la diplomatie allemande a demandé mardi à son homologue chinois des "éclaircissements", après des révélations sur la répression visant la minorité musulmane des Ouïghours.

Un consortium de médias étrangers a publié plus tôt dans la journée une série de documents censés provenir du piratage d'ordinateurs de la police de la province du Xinjiang, où Pékin est accusé de mener une répression féroce contre les musulmans ouïghours.

"La ministre des Affaires étrangères a évoqué les rapports choquants et les nouveaux documents sur les graves violations des droits de l'homme au Xinjiang et a exigé des éclaircissements sur ces accusations", a indiqué le ministère des Affaires étrangères après un entretien par visioconférence entre Annalena Baerbock et son homologue chinois Wang Yi.

"Les droits de l'Homme, pour la protection desquels l'Allemagne s'engage dans le monde entier, sont une composante élémentaire de l'ordre international", souligne le ministère dans un communiqué.

Parmi eux figurent des milliers de photographies, notamment d'identité, présentées comme ayant été prises dans les "camps de détention" de la région et montrant les visages de nombreuses "personnes détenues", adolescents et personnes âgées comprises.

Ces nouvelles révélations interviennent au moment où la cheffe de l'ONU pour les droits de l'Homme, Michelle Bachelet, entame mardi une visite extrêmement attendue dans la région chinoise.

Le Xinjiang (nord-ouest), longtemps frappé par des attentats attribués à des séparatistes et des islamistes ouïghours, fait l'objet depuis quelques années d'une répression de Pékin menée au nom de l'antiterrorisme.

Des études occidentales accusent la Chine d'y avoir interné au moins un million de Ouïghours et de membres d'autres minorités musulmanes dans des camps de rééducation, voire d'imposer du "travail forcé" et des "stérilisations forcées".

Washington accuse Pékin de commettre un "génocide". La Chine dénonce en retour le "mensonge du siècle" et présente les camps comme des "centres de formation professionnelle", destinés à combattre l'extrémisme religieux.