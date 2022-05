Des ONG palestiniennes saluent la libération de la terroriste japonaise impliquée dans le massacre de Lod

L'attentat de Lod a fait 26 morts et des dizaines de blessés

Des ONG et des militants palestiniens ont célébré samedi la libération de prison de "l'impératrice de la terreur" Fusako Shigenobu, co-fondatrice de l'organisation terroriste de l'Armée rouge japonaise (JRA), responsable avec le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) du massacre de Lod perpétré en Israël en 1972.

"Fusako Shigenobu est enfin libre !" a écrit le Mouvement de la jeunesse palestinienne (PYM), alors qu'Israël marque le 50e anniversaire de l'attentat commis à l'aéroport de Lod, qui a fait 26 morts et des dizaines de blessés.

"Les Palestiniens du monde entier saluent et célèbrent Fusako Shigenobu pour son extraordinaire dévouement à notre lutte nationale et son amitié pour notre peuple", a ajouté l'ONG palestinienne.

"Le réseau de solidarité des prisonniers palestiniens Samidoun exprime son soutien et sa solidarité les plus forts à Fusako Shigenobu, prisonnière de la lutte de libération palestinienne. L'Armée rouge (JRA) a lutté pour un avenir révolutionnaire pour le Japon et a travaillé main dans la main avec les révolutionnaires palestiniens du FPLP pour une Palestine libérée", a salué une autre ONG palestinienne.

À sa libération après 21 ans d'incarcération, Fusako Shigenobu portait un keffieh palestinien, tout comme sa fille May venue l'accueillir.

La terroriste japonaise a toutefois exprimé des remords à sa sortie de prison, selon l'agence de presse AP.

"J'ai blessé des innocents que je ne connaissais pas en plaçant nos luttes au-dessus de tout. Bien que l'époque était alors différente, je voudrais profiter de cette occasion pour m'excuser très sincèrement", a-t-elle dit.

Lors de l'attentat perpétré à l'aéroport israélien le 30 mai 1972, trois membres japonais du JRA communiste trotskiste, formés par le FPLP, ont lancé des grenades et tiré au fusil automatique sur des passagers à l'arrivée qui attendaient leurs bagages.

Huit Israéliens, 17 pèlerins chrétiens portoricains et un citoyen canadien ont été tués. Parmi eux figurait l'éminent scientifique Aharon Katzir.

Fusako Shigenobu, qui avait combattu aux côtés du FPLP, passant du temps au Liban et au Moyen-Orient avant de fonder sa ramification de l'Armée rouge, est entrée dans la clandestinité après le massacre de Lod.

Arrêtée en 2000, elle a dissous son organisation terroriste un an plus tard.