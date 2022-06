Israël et l'Inde s'engagent à renforcer leur coopération en matière de défense

Les deux pays marquent le 30e anniversaire de leur coopération en matière de défense

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a débuté ce jeudi sa visite officielle en Inde en rendant hommage aux soldats tombés au combat au National War Memorial à New Delhi.

Benny Gantz a ensuite été accueilli par son homologue indien, Shri Rajnath Singh, alors que les deux pays célèbrent le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques officielles et de leur coopération en matière de défense.

Les ministres ont évoqué les défis stratégiques mondiaux, la coopération militaire, la coopération industrielle de défense et la R&D conjointe.

Ils ont également discuté d'un accord de coopération signé entre le DRDO indien (Organisation de Recherche et Développement de défense) et la Direction israélienne de la R&D pour la défense, qui permettra l'expansion de la collaboration technologique entre les pays en mettant l'accent sur les drones et les capacités défensives.

Au cours de la discussion bilatérale, les ministres ont déclaré leur intention d'exploiter l'avancée technologique et l'expérience opérationnelle d'Israël, ainsi que les extraordinaires capacités de développement et de production de l'Inde.

Enfin, les ministres ont discuté des partenariats de gouvernement à gouvernement ainsi que de la formation militaire.