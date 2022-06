La Corée du Nord tire une salve de missiles balistiques

"La Corée du Sud et les Etats-Unis coopèrent étroitement et sont pleinement préparés"

La Corée du Nord a lancé dimanche huit missiles balistiques dans les eaux au large de sa côte orientale, au lendemain de trois jours d'exercices militaires conjoints des armées américaine et sud-coréenne.

"Notre armée a détecté le lancement de huit missiles balistiques à courte portée depuis le secteur de Sunan à Pyongyang en direction de la mer de l'Est", a indiqué l'état-major sud-coréen, en se référant à la mer du Japon.

Ces lancements ont eu lieu dans un laps de temps de 30 minutes, a-t-il précisé.

"Nos militaires ont renforcé leur surveillance et leur vigilance en prévision de nouveaux lancements. La Corée du Sud et les Etats-Unis coopèrent étroitement et sont pleinement préparés", a-t-il ajouté.

Ce nouveau tir intervient après trois jours d'exercices à grande échelle des armées américaine et sud-coréenne, avec la participation de l'USS Ronald Reagan, un porte-avions de 100.000 tonnes à propulsion nucléaire.

Il s'agissait des premières manœuvres communes entre les deux pays depuis la prise de fonctions début mai du nouveau président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui a promis une politique plus ferme à l'égard de Pyongyang, et les premières impliquant un porte-avions depuis novembre 2017.

La Corée du Nord proteste depuis longtemps contre ce type d'exercice, qu'elle considère comme une répétition générale pour une invasion.

Selon Go Myong-hyun, chercheur à l'Institut Asan d'études politiques, le nombre inhabituellement élevé de missiles lancé en une seule fois par la Corée du Nord ressemble fort à une riposte à ces exercices.

Le mois dernier, lors d'un sommet à Séoul avec M. Yoon, le président américain Joe Biden avait assuré que Washington déploierait des "moyens stratégiques" si nécessaire pour dissuader la Corée du Nord.

Quelques heures après le départ de M. Biden de la région, le régime de Kim Jong Un avait procédé au tir d'essai de trois missiles, dont un Hwasong-17, présenté comme son plus puissant missile balistique intercontinental.