Crise diplomatique entre plusieurs pays musulmans et l'Inde accusée de blasphème

L'Inde est confrontée à une crise diplomatique majeure avec plusieurs pays à majorité musulmane qui l'accusent de blasphème, après que de hauts responsables du parti nationaliste hindou au pouvoir ont fait des références désobligeantes à l'islam et au prophète Mahomet.

La colère enfle depuis la semaine dernière après que les deux porte-parole du parti, Nupur Sharma et Naveen Jindal, ont fait des remarques considérées comme insultantes envers le prophète de l'islam Mahomet et son épouse Aisha. Le limogeage des deux responsables du parti n'a contribué qu'en partie à apaiser les esprits.

Au moins cinq nations arabes ont déposé des protestations officielles contre l'Inde, tandis que le Pakistan et l'Afghanistan ont également vivement réagi lundi aux commentaires du parti Bharatiya Janata du Premier ministre Narendra Modi.

Le Qatar et le Koweït ont convoqué les ambassadeurs indiens, suivis par l'Arabie saoudite et l'Iran qui ont également déposé des plaintes auprès de l'Inde. L'Organisation de coopération islamique basée à Djeddha a déclaré que ces remarques s'inscrivaient dans un "contexte d'intensification de la haine et des abus envers l'islam en Inde et de pratiques systématiques contre les musulmans".

La colère s'est exprimée dans la rue de certains pays arabes par des manifestations, et des appels au boycott des produits indiens ont été relayés sur les réseaux sociaux.

Les remarques controversées font suite à une violence croissante visant la minorité musulmane indienne, menée par des nationalistes hindous qui profitent du silence du Premier ministre face à ces actes.

Les musulmans indiens sont aujourd'hui ciblés aussi bien en raison de leur alimentation, que leur style vestimentaire. Les mariages interreligieux sont aussi vivement dénoncés.

Des groupes de défense des droits humains tels que Human Rights Watch et Amnesty International accusent le parti au pouvoir de Modi de détourner le regard et de laisser libre cours aux discours de haine contre les musulmans, qui représentent 14% des 1,4 milliard d'habitants de l'Inde.

L'Inde entretient des relations étroites avec les pays du Golfe, qui emploient des millions de travailleurs migrants d'Inde et d'Asie du Sud. Le pays dépend en outre des importations de pétrole en provenance notamment d'Arabie saoudite.