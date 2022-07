Thaïlande: des militants pro-démocratie ciblés par le logiciel espion israélien Pegasus, selon des chercheurs

Quelque 30 personnes - des militants, des universitaires, des employés de la société civile - ont été ciblées

Les téléphones portables de militants thaïlandais impliqués dans les manifestations pro-démocratie qui se sont déroulées dans le pays en 2020 et 2021 auraient été piratés par le logiciel espion israélien Pegasus, ont indiqué lundi les enquêteurs des groupes de recherche en cybersécurité Citizen Lab et iLaw.

Selon cette source, au moins 30 personnes - dont des militants, des universitaires et des employés de la société civile - ont été ciblées par le logiciel du groupe NSO.

Les chercheurs ont par ailleurs ajouté que les avocats qui défendaient les militants faisaient également l'objet d'une telle surveillance numérique.

Les rapports de Citizen Lab et iLaw n'accusent aucun acteur gouvernemental en particulier, mais soulignent que l'utilisation de Pegasus indique la présence d'un opérateur officiel.

Les piratages contre les appareils des activistes ont eu lieu d'octobre 2020 à novembre 2021, une période "concordante à des événements politiques thaïlandais spécifiques", en pleine polémique à Bangkok.

Le mouvement pro-démocratie dirigé par des étudiants thaïlandais a intensifié ses activités en 2020, en grande partie en réaction à l'influence continue de l'armée au sein du gouvernement et au sentiment hyper-royaliste.

Le mouvement a pu attirer des foules allant jusqu'à 20.000 et 30.000 personnes dans la capitale en 2020 et a été suivi dans les grandes villes et par les universités.

"Il existe des preuves de longue date attestant de la présence de Pegasus en Thaïlande, et montrant que le gouvernement aurait probablement pu avoir accès au logiciel lors de cette période", ont indiqué les chercheurs dans le rapport.

"Nos recherches suggèrent que le logiciel espion Pegasus du groupe NSO a été utilisé dans le cadre des efforts déployés pour réprimer les appels thaïlandais à des réformes démocratiques", a conclu Citizen Lab.