Chine: un véhicule arbore des symboles nazis, une arrestation

Le propriétaire de la voiture a déclaré qu'il ignorait la signification des symboles

Le consulat israélien de Chengdu, en Chine, a alerté la police au sujet d'une voiture blanche portant de multiples symboles nazis trouvée dans la capitale du Sichuan, ce qui a incité les autorités locales à procéder à une arrestation, a rapporté lundi le Jewish Telegraphic Agency.

Mercredi dernier, le bureau du consul général d'Israël à Chengdu - l'un des quatre consulats israéliens en Chine continentale - a publié sur WeChat une photo de la voiture, sur laquelle figurait un aigle tenant une croix gammée et les mots "Waffeen SS" peints à la bombe sur le capot.

"Dans la rue la plus fréquentée de Chengdu, une voiture avec une croix gammée peinte à la bombe a été vue paradant dans les rues. Profondément choqué", indique le post.

"Nous pensons que le propriétaire de la voiture a placé ce symbole maléfique à un endroit bien visible parce qu'il ne comprend pas cette période de l'histoire ou que ce symbole est contaminé par le sang de nombreuses vies innocentes. Nous espérons aussi sincèrement que le propriétaire de la voiture verra ce message et le retirera rapidement."

Plus tard, la police chinoise a trouvé et arrêté le propriétaire de la voiture, qui a déclaré qu'il ignorait la signification des symboles.

Le consulat d'Israël a retiré ses premiers messages sur les réseaux sociaux, à la demande des autorités chinoises.

De tels cas suscitant des réactions de la part des représentants israéliens ne sont pas rares en Asie. Ces dernières années, la distance par rapport à la Shoah et la fascination pour l'esthétique nazie ont donné lieu à des défilés nazis, des cosplay nazis et des boutiques à thème nazi à Taïwan, au Japon et en Thaïlande. L'an dernier, les commentaires antisémites d'un présentateur de la télévision d'État et un mème antisémite partagé par le consulat chinois au Japon ont tous deux suscité une condamnation publique d'Israël.