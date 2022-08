Les Philippines recherchent l'expertise israélienne pour faciliter la croissance des startups

OurCrown dispose de 1,9 milliard de dollars de capitaux déployés dans plus de 347 sociétés dans le monde

La plateforme de capital-risque israélienne OurCrowd a annoncé cette semaine un partenariat avec la société d'investissement philippine Einhorn Resources pour aider à faciliter la croissance des startups philippines.

Cette première collaboration de ce type aux Philippines offre un accès direct aux clients d'Einhorn à OurCrown, qui dispose de 1,9 milliard de dollars d'engagements et de capitaux déployés dans plus de 347 sociétés de portefeuille, et 39 fonds sur les cinq continents.

Le partenariat a été signé à Tel Aviv par l'associé général et directeur général d'OurCrowd pour l'Australie et l'Asie, Dan Bennett, et le PDG d'Einhorn Resources, Jean Henri Lhuillier.

"Ce nouveau partenariat est une opportunité passionnante d'étendre notre pipeline à la communauté dynamique des investisseurs aux Philippines et d'aider à y développer l'écosystème des startups", a déclaré Dan Bennett. "La connaissance approfondie d'Einhorn Resources du paysage de l'investissement philippin sera essentielle pour amener nos meilleurs talents technologiques dans cette partie du monde.

Einhorn Resources supervise de multiples investissements dans l'agriculture, la fintech, l'éducation, la santé, l'immobilier et les logiciels, directement ou par l'intermédiaire de fonds, avec des investissements en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et aux Philippines.

La société est en phase de planification avec l'équipe d'incubation OurCrowd pour explorer la création d'un incubateur régional qui offrirait des opportunités de croissance aux startups locales à la recherche d'une expertise technologique israélienne.