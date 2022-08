La Chine entame ses manœuvres militaires autour de Taïwan

L'armée chinoise a tiré jeudi des projectiles non identifiés vers le détroit de Taïwan

L'armée chinoise a tiré jeudi des projectiles non identifiés vers le détroit de Taïwan, ont constaté des journalistes de l'AFP, peu de temps après le début d'importants exercices militaires tout autour de l'île revendiquée par Pékin.

A Pingtan, une île chinoise située près des manœuvres en cours, les reporters ont vu plusieurs projectiles tirés à proximité d'installations militaires s'envoler dans le ciel vers la mer, suivis de panaches de fumée blanche.

La Chine veut apporter une réponse musclée à la visite de la cheffe des députés américains Nancy Pelosi sur l'île.

Si son déplacement sur ce territoire revendiqué par la Chine a duré moins de 24 heures, Mme Pelosi a déclenché la fureur de Pékin en étant la plus haute responsable américaine élue à se rendre à Taipei en 25 ans.

Elle a martelé que les Etats-Unis n'abandonneraient pas l'île, dirigée par un régime démocratique et qui vit sous la menace constante d'une invasion par l'armée chinoise.

En réaction, Pékin a lancé à partir de jeudi midi (04H00 GMT) de vastes manœuvres militaires dans six zones autour de Taïwan, au niveau de routes commerciales très fréquentées.

"Les exercices commencent" et se poursuivront jusqu'à dimanche midi (04H00 GMT), a indiqué la télévision publique chinoise CCTV dans un message sur les réseaux sociaux. "Pendant cette période, les navires et aéronefs concernés ne doivent pas pénétrer dans les eaux et les espaces aériens concernés".

Le chef de la diplomatie européenne a condamné "les manouvres militaires agressives" de Pékin autour de Taïwan.

L'armée taïwanaise a elle indiqué "se préparer à la guerre sans chercher la guerre".

Selon le journal Global Times, qui cite des analystes militaires, les exercices sont d'une ampleur "sans précédent" car des missiles vont survoler Taïwan pour la première fois.

Ces exercices auront lieu dans toute une série de zones encerclant Taïwan - parfois à seulement 20 kilomètres des côtes taïwanaises - et dureront jusqu'à dimanche midi.