Australie: un syndicat étudiant appelle au boycott d'Israël

La motion de l'université de Melbourne accuse l'État juif de "nettoyage ethnique des Palestiniens"

Le corps étudiant de l'université la mieux classée d'Australie a adopté lundi une motion appelant à un boycott académique complet de toutes les institutions israéliennes. Une motion similaire avait été adoptée en avril avant d'être abrogée en raison de la réaction de la communauté et de la menace d'une action en justice.

La nouvelle motion, adoptée lundi par l'Union des étudiants de l'Université de Melbourne (UMSU), comporte un préambule qui accuse Israël de "nettoyage ethnique de plus de 350 villes palestiniennes" et de "déplacement forcé de plus de 750.000 Palestiniens de leurs foyers".

La motion a été adoptée 13-3 avec une abstention.

Le préambule indique qu'Israël est un "État colonial d'apartheid" qui exploite une "prison à ciel ouvert" dans la bande de Gaza. Le document suggère qu'Israël a l'intention de procéder à une expulsion forcée des habitants de Gaza, suivie du "massacre" de ceux qui restent dans la région.

La motion d'avril a déclenché de vives réactions contre le corps étudiant. Peu après son adoption, un étudiant non juif, Justin Riazaty, a intenté un procès, alléguant que la motion était en violation de la loi australienne. Face à la pression juridique croissante et aux accusations d'antisémitisme, le syndicat étudiant a révoqué la motion en juin.

En réponse à la nouvelle motion, qui affirme que le sionisme est une "idéologie coloniale raciste", une coalition de groupes de défense des juifs australiens a publié une déclaration commune.

"Il est fallacieux de suggérer que cette motion vise simplement à critiquer le gouvernement israélien ou à soutenir les Palestiniens... la motion est imprégnée de racisme et son langage dégouline de haine venimeuse", a publié le groupe dans un communiqué.

"Nous rejetons les mensonges contenus dans cette motion. Nous rejetons la négation des liens entre les Juifs et Israël, et nous soutenons les étudiants juifs qui font face à un antisémitisme constant et à une haine implacable sur le campus en raison de ce qu'ils sont, et de leurs liens familiaux, ethniques, culturels et religieux avec Israël", conclut-il.