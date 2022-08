Des militants afghans ouvrent une bibliothèque pour femmes à Kaboul

Plus de 1.000 livres ont été récoltés par des donateurs

Des militants afghans des droits des femmes ont ouvert une bibliothèque à Kaboul, mercredi, afin d'offrir un espace aux femmes qui ont été exclues de la vie publique depuis l'arrivée des talibans en août dernier.

Le groupe islamiste a mis un coup d'arrêt aux droits des femmes en fermant les écoles secondaires pour les filles et en imposant des règles vestimentaires strictes, notamment l'obligation de se couvrir entièrement le visage. Les femmes afghanes ne sont pas non plus autorisées à quitter leur maison sans être accompagnées d'un parent de sexe masculin et leurs droits au travail sont limités.

"Nous avons ouvert la bibliothèque avec un objectif double: d'une part, pour les filles qui ne peuvent pas aller à l'école et, d'autre part, pour les femmes qui ont perdu leur emploi et qui sont sans activité", a déclaré à Reuters l'une des fondatrices de la bibliothèque, Zhulia Parsi.

La bibliothèque propose aux lecteurs plus de 1.000 livres qui ont été donnés par des enseignants, des poètes et des écrivains à une organisation afghane de défense des droits des femmes, la Crystal Bayat Foundation. Des militantes ont également participé à la création de la bibliothèque, qui est située dans l'un des centres commerciaux de Kaboul.

La semaine dernière, marquant le premier anniversaire du retour au pouvoir des talibans, les Nations unies ont exhorté la communauté internationale à ne pas oublier le sort des femmes et des enfants afghans malgré les autres crises qui frappent le monde.

Au début du mois de mai, les femmes afghanes sont notamment descendues dans les rues de Kaboul pour protester contre les restrictions imposées par les talibans en matière d'éducation et de droit du travail. protestations ont toutefois été violemment dispersées par les forces locales.