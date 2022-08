Taiwan s'engage à "contre-attaquer" si les forces chinoises pénètrent son territoire

"L'armée nationale exercera le droit de légitime défense et de contre-attaque sans exception"

Taïwan a déclaré mercredi qu'il exercerait son droit à la légitime défense et à la "contre-attaque" si les forces armées chinoises pénétraient son territoire, alors que Pékin poursuit ses activités militaires près du petit État insulaire situé à 180 km de la république populaire.

Taïwan vit sous la menace constante d'une invasion de Pékin, qui considère l'île comme une partie de son territoire à reconquérir un jour, et si nécessaire par la force.

Les tensions dans le détroit de Taïwan ont atteint leur plus haut niveau depuis des années, à la suite de la visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi début août dans l'île autonome.

Selon les responsables taïwanais de la défense, Pékin aurait l'intention de faire du détroit de Taïwan séparant les deux rives sa "mer intérieure", une situation qui deviendrait la principale source d'instabilité dans la région.

"Si des avions ou des navires pénètrent dans notre territoire maritime et aérien de 12 milles marins, l'armée nationale exercera le droit de légitime défense et de contre-attaque sans exception", a déclaré Lin Wen-Huang, chef adjoint de l'état-major général pour les opérations et la planification, lors d'un point de presse.

Taipei et Pékin ont eu de vifs échanges à propos d'une récente série d'incursions de drones chinois au-dessus des îles taïwanaises de Kinmen, la présidente taïwanaise promettant mardi "de fermes contre-mesures". Peu après ses propos, des coups de semonce sur un drone chinois ont été tirés pour la première fois.