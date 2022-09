Australie: l'article d'un magazine universitaire appelle à la "mort d'Israël"

"L'Université n'a pas voulu condamner directement l'article mais déplore l'antisémitisme"

L'un des articles du magazine des étudiants de l'université d'Adélaïde en Australie a appelé à la "mort d'Israël".

L'article, paru le 4 août dans On Dit, écrit par Habibah Jaghoori, a été dicté par l'opération "Aurore" qui a opposé le mois dernier Israël au Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza.

"La solution pour parvenir à la paix et à la justice pour la Palestine est d'exiger l'abolition d'Israël", a écrit Jaghoori. "Palestine libre et mort à Israël".

Des étudiants juifs du campus ont déclaré que l'article avait ensuite provoqué un environnement hostile au sein de l'établissement. Sur Twitter, Jaghoori a même appelé à "annihiler" Israël et a écrit "Mort à l'Amérique".

Dans un courriel adressé à l'Australian Jewish News, Jaghoori a expliqué qu'elle ne visait pas forcément les Juifs. "Mort à Israël", a-t-elle dit, signifie "mort à l'État, à l'armée criminelle, aux occupations et au sionisme".

Les organisations juives ont toutefois appelé l'université à condamner l'article.

Appelée à réagir par le blog pro-israélien, Israelly Cool, l'université n'a pas voulu condamner directement l'article, notant que On Dit avait une indépendance éditoriale.

"Comme d'autres établissements d'enseignement supérieur, le soutien de l'Université d'Adélaïde à la liberté académique et à la liberté d'expression est reflété dans sa politique de liberté d'expression", a-t-elle déclaré. "Toutefois, l'Université reconnaît que la liberté d'expression est soumise à des restrictions légales, notamment en ce qui concerne l'incitation à la violence et la diffamation fondée sur la race. L'Université déplore la discrimination religieuse et raciale, y compris l'antisémitisme."