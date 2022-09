Séoul propose à Pyongyang de discuter de la reprise des réunions de familles séparées

Quelque 40.000 membres de ces familles séparées ont entre 80 et 90 ans

La Corée du Sud a proposé jeudi de discuter avec la Corée du Nord des modalités pour que reprennent les réunions des familles qui vivent séparées depuis des décennies, le temps étant désormais compté pour les membres les plus âgés.

Suite au chaos de la Guerre de Corée (1950-1953), des millions de personnes - parents et enfants, maris et femmes, frères et soeurs - vivent séparées.

Le conflit s'est conclu par un armistice plutôt que par un traité de paix si bien que les deux Corées sont toujours techniquement en guerre, la péninsule est divisée par la zone coréenne démilitarisée (DMZ) et les communications transfrontalières directes, lettres ou coups de téléphone, sont interdites.

Cette offre intervient dans un contexte de relations intercoréennes très tendues, Pyongyang accusant Séoul d'être responsable de la récente épidémie de Covid-19 qui a frappé le pays tout en menaçant son voisin de représailles.

"Aujourd'hui, le gouvernement sud-coréen propose la tenue de pourparlers avec le Nord au sujet du problème des familles séparées", a déclaré le ministre de l'Unification Kwon Young-se.

"Nous aborderons ce dialogue avec un esprit ouvert et nous veillerons à tenir compte des souhaits du Nord, notamment la date, le lieu, l'ordre du jour et le format des discussions, de manière positive", a-t-il ajouté.

Le temps presse, quelque 40.000 membres de ces familles séparées ont entre 80 et 90 ans, selon M. Kwon et environ 400 d'entre-eux meurent chaque mois.

Des réunions ont été organisées de manière occasionnelle par le passé, au gré des relations entre les deux pays. Les dernières se sont déroulées en 2018, dans un contexte de rapprochement entre Séoul et Pyongyang.