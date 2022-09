Corée du Nord: une nouvelle loi rend le programme nucléaire "irréversible"

La France a condamné "avec la plus grande fermeté" l'adoption de cette loi

Nouvelle escalade dans le dossier de l'arsenal nucléaire nord-coréen: Pyongyang a adopté une loi déclarant qu'elle est prête à mener des frappes atomiques préventives, y compris face à des attaques conventionnelles, ont annoncé vendredi les médias d'État.

Cette décision élimine la possibilité de pourparlers de dénucléarisation, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un ayant déclaré que le statut d'État nucléaire de son pays était désormais "irréversible".

Cette annonce intervient dans un contexte de relations inter-coréennes tendues. Pyongyang a conduit un nombre record de tests de missiles cette année et a accusé Séoul d'être responsable de la récente épidémie de Covid-19 sur son territoire.

La nouvelle loi permettra au régime nord-coréen de déclencher une frappe nucléaire préventive "automatiquement" et "immédiatement, pour anéantir des forces hostiles", si une puissance étrangère venait à menacer Pyongyang, selon l'agence d'État KCNA.

La France a condamné vendredi "avec la plus grande fermeté" l'adoption de cette loi, notant "avec une vive préoccupation les déclarations de plus en plus agressives de la Corée du Nord".

"Cette nouvelle escalade de la part des autorités nord-coréennes représente une menace pour la paix et la sécurité internationale et régionale", a déploré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Le texte nord-coréen stipule que le régime peut utiliser des armes nucléaires "en cas d'attaque nucléaire ou non nucléaire par des forces hostiles contre les dirigeants de l'État et l'organisation du commandement des forces nucléaires de l'État", entre autres situations, selon KCNA.