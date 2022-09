Un agent de voyages japonais honoré par Israël pour avoir sauvé des Juifs pendant la Shoah

"Les histoires comme celle de M. Tatsuo Osako mettent au jour le meilleur de l'humanité"

Israël et le Japon ont honoré lundi à titre posthume Tatsuo Osako, un agent de voyages japonais qui a aidé à sauver des Juifs fuyant l'Europe occupée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Alors que Tatsuo Osako travaillait comme agent de voyages dans la ville côtière japonaise de Tsuruga entre 1940 et 1941, des milliers de réfugiés juifs fuyant l'Europe occupée via Vladivostok en Union soviétique étaient arrivés au port japonais par bateau.

Bien que l'Empire japonais soit allié de l'Allemagne nazie, l'agent de voyages s'est servi de la position stratégique de son agence au port où il escortait normalement les touristes voyageant de la Russie au Japon, pour accueillir les réfugiés juifs. Il leur distribuait l'argent provenant d'organisations de secours juives, tout en utilisant ses relations pour sécuriser leur passage en leu sûr.

C'est un ami proche de Tatsuo Osako qui s'est lancé dans une longue quête pour faire reconnaître ses actions.

Tatsuo Osako, décédé en 2003, fait partie d'une poignée de citoyens japonais dont la contribution au sauvetage de vies juives à l'époque de la Shoah a été tardivement reconnue par le gouvernement israélien.

En février, les législatures d'Israël et du Japon ont organisé pour la première fois un événement pour commémorer les citoyens japonais ayant aidé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

En l'honneur de l'événement, trois certificats d'appréciation spéciaux ont été délivrés, que le ministre israélien du Tourisme Yoel Razvozov a remis lundi lors de sa visite diplomatique à Tokyo.

Le ministre israélien a ainsi remis un certificat spécial d'appréciation au président de JTB - la plus grande agence de voyages du Japon et ancien employeur de Tatsuo Osako - en signe officiel de gratitude pour les actions de l'agent de voyages durant la Shoah.

À ce jour, un seul ressortissant japonais a été reconnu par Yad Vashem comme Juste parmi les nations : Chiune Sugihara, un diplomate japonais qui a délivré des milliers de visas aux réfugiés juifs pendant la guerre.

""La gratitude du peuple juif envers les anges qui ont aidé à sauver les Juifs pendant la Shoah exprime une valeur juive primordiale et est un élément essentiel de nos efforts pour commémorer et nous souvenir de l'enfer", a déclaré le ministre israélien du Tourisme.

"Lors de la Shoah, des atrocités ont eu lieu qui révèlent la face la plus terrible de l'humanité, aux côtés d'histoires comme celle de M. Tatsuo Osako qui présentent le meilleur de l'humanité. Je suis fier et très ému d'être ici au nom de l'État d'Israël et de présenter les certificats", a ajouté Yoel Razvozov.