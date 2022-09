Inde: arrestation de plus de 200 membres d'un mouvement islamique

Le mouvement islamique est accusé de préparer des violences sectaires et des activités subversives

La police indienne a arrêté mardi plus de 200 membres d'un mouvement islamique à travers le pays, qu'elle accuse de préparer des violences sectaires et des activités subversives, selon la police et les médias.

Le pouvoir indien clame de longue date que le Front populaire d'Inde (PFI), visé par l'opération de mardi, a des liens étroits avec le Mouvement islamique des étudiants d'Inde, un groupe jihadiste interdit depuis 2001.

Le PFI a été accusé d'activités extrémistes et de liens avec le groupe jihadiste Etat islamique. L'organisation nie ces accusations.

Plus de 80 personnes ont été arrêtées mardi dans l'Etat de Karnataka (sud), a indiqué la police. Les suspects "incitaient à la violence communautaire" et "essayaient de créer des troubles dans la société", a déclaré un haut gradé de la police locale, Alok Kumar.

La police a confirmé 57 autres arrestations dans l'Etat d'Uttar Pradesh (nord).

Et selon les médias indiens, près d'une centaine d'autres personnes ont été arrêtées ailleurs à travers le pays.

La semaine dernière, plus d'une centaine de personnes liées au PFI avaient déjà été arrêtées en Inde.

Le PFI a condamné l'opération de la police sur Twitter, accusant le gouvernement de "chasse aux sorcières" visant à faire taire des opposants.