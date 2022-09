Un touriste israélien retrouvé mort dans une chambre d'hôtel en Inde, la piste criminelle écartée

La cause exacte de la mort ne pourra être confirmée qu'après réception du rapport d'autopsie

Le ministère des Affaires étrangères israélien a annoncé vendredi qu’un touriste israélien a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel en Inde.

Selon les rapports de la police locale, l'homme, âgé de 32 ans, a été retrouvé mercredi dans sa chambre d’hôtel près de la montagne himalayenne de Sandakphu, dans le nord-est de l'Inde. Le guide qu'il avait engagé l’a découvert alors qu'il ne s'était pas présenté à son excursion dans les montagnes situées près des célèbres plantations de thé de Darjeeling.

La police locale pense qu'il est mort de causes naturelles et qu'aucun acte criminel n’est pour le moment suspecté.

Diptendu DUTTA (AFP/File) Image d'illustration - Plantations de thé de Darjeeling

"Le corps ne porte aucun signe de blessure. A première vue, il s'agit d'une mort naturelle. Toutefois, La cause exacte ne pourra être confirmée qu'après réception du rapport d'autopsie", a déclaré Santosh Nimbalkar, directeur de la police de Darjeeling, dans un communiqué.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la famille de l'homme avait été informée et que l'ambassade israélienne à New Delhi, la capitale indienne, s'efforçait de les aider et de rapatrier le corps en Israël. Il a ajouté qu'ils étaient en contact étroit avec les autorités locales.