Chine : une femme robot cheffe d'une grande entreprise

Côté avantage, le robot peut travailler 24h sur 24, sans être payé !

Selon une information rapportée par France info, une femme robot a été nommée à la tête d’une grande entreprise chinoise de plusieurs milliers d'employés, grâce à l'intelligence artificielle.

L’un des leaders chinois du jeu vidéo, NetDragon Websoft, est notamment à l’origine de cette initiative surprenante.

Le visage de la PDG robot apparaît sur les écrans d’ordinateurs sous la forme d’un humanoïde, avec son uniforme et sa coupe de cheveux parfaite ; elle peut aussi s'exprimer et donner des directives.

Une fois le programme lancé par des hommes, la PDG robot travaille presque comme tout employé humain. Elle est capable d’approuver et de signer des documents, de gérer des projets ou encore d'évaluer les salariés.

Côté avantage, le robot peut travailler 24h sur 24, sans être payé !

L’intelligence artificielle (IA) ne cesse de se développer aux Etats-Unis et en Chine. L’Europe est cependant plus en retard.

L’IA et la robotique offrent toutefois des avantages certains, notamment en augmentant la productivité, et en supprimant progressivement les tâches pénibles et dangereuses.