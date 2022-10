Australie : la Ligue de football promet des sanctions après des saluts nazis lors d'un match

"Ces saluts ignobles n'ont pas leur place dans la société australienne moderne"

La ligue de football australienne a promis dimanche d'agir rapidement contre des supporters accusés d'avoir fait des saluts nazis lors de la cérémonie d'accueil de la finale de la Coupe d'Australie, suscitant l'indignation générale.

Ces mêmes personnes ont également entonné des chants croates d'extrême droite, selon les journaux.

La ligue australienne a déclaré "condamner fermement" ces manifestations racistes, émanant d'après elle d'une petite minorité parmi les 16 461 spectateurs présents dans les tribunes lors du match opposant le club de la A-League Macarthur FC et le club semi-professionnel Sydney United 58, anciennement connu sous le nom de Sydney Croatie.

Huit personnes ont ainsi été expulsées du stade CommBank de l'ouest de Sydney, a précisé la ligue.

"Football Australia consulte aujourd'hui toutes les images disponibles de certaines personnes faisant le salut hitlérien et scandant des slogans racistes. Ces actes préoccupent particulièrement notre organisation et la communauté du football australien au sens large", a déclaré l'instance dirigeante.

La ligue a indiqué qu'elle travaillait avec la police et la direction du stade afin de prendre des mesures "fortes et rapides" contre les contrevenants, avertissant que ces comportements pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires en vertu de la loi de l'État de Nouvelle-Galles du Sud.

Les représentants de la communauté juive d'Australie ont également condamné ces incidents.

"Ces saluts ignobles n'ont pas leur place dans la société australienne moderne et nous appelons la ligue de football à prendre des mesures immédiates contre leurs auteurs", a déclaré le New South Wales Jewish Board of Deputies dans un communiqué.

Les joueurs eux-mêmes ont exigé des sanctions de la part de autorités.

"Le football doit refléter les valeurs d'équité, de respect et de courage, a pour sa part déclaré l'Association des professionnels du football australien dans un communiqué.

"Malheureusement, dans les tribunes, ces valeurs ont volé en éclats", a-t-elle souligné.