Thaïlande : une Israélienne de 6 ans réanimée après une piqure de méduse mortelle

Une fillette israélienne de 6 ans a été piquée et brûlée lundi en Thaïlande par une méduse-boîte mortelle, l'une des plus craintes au monde. La fillette a dû être évacuée par hélicoptère et réanimée à l'hôpital de Surat Thani sur l'île touristique de Ko Samui.

Selon les médias locaux, le cœur de la jeune fille a cessé de battre et elle a été évacuée en urgence par l'armée de l'air thaïlandaise. Elle est désormais hors de danger.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a commenté l'incident en déclarant que "tout est sous contrôle. Le consul en Thaïlande est en contact avec la famille et le département des Israéliens à l'étranger est en contact permanent avec la compagnie d'assurance."

Le consul israélien en Thaïlande a déclaré : "c'est un vrai miracle, si la fillette n'avait pas été prise en charge à temps, l'issue aurait été tragique. Nous continuons d'accompagner la famille dans cette épreuve".

L'année dernière, un garçon israélien de 9 ans Lee Yam Levi est mort en Thaïlande après avoir été piqué par une méduse mortelle.

Il y a 4 ans, des Israéliens ont également été piqués par une méduse mortelle à Ko Samui.

"Nous avons senti que nos jambes étaient en feu, nous avons rejoint la plage avec nos dernières forces mais nous nous sentions très faibles", ont-ils déclaré.

La Thaïlande est une destination particulièrement prisée des Israéliens, qui sont des milliers à s'y rendre en vacances chaque année.