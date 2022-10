Commémoration des 20 ans de l'attentat de Bali qui a fait plus de 200 morts

Une veillée d'hommage aux 202 victimes doit être organisée par leurs proches dans la soirée

Vingt ans après les attentats de Bali, des centaines de personnes ont commémoré mercredi avec émotion les plus de 200 personnes tuées dans l'attaque terroriste la plus meurtrière commise à ce jour dans l'archipel d'Asie du Sud-Est.

Des familles de victimes, des survivants des attentats et des représentants des ambassades, certains avec des fleurs, ont participé à une cérémonie à Kuta, la localité touristique de Bali où des militants islamistes liés à Al-Qaïda ont déclenché des bombes dans une boîte de nuit et un bar le 12 octobre 2002.

"Je comprends que certains ont oublié ce qui s'est passé il y a 20 ans mais il y a toujours de vraies victimes, il y a des enfants qui ont perdu leurs parents dans les explosions", a souligné Thiolina Marpaung, une des victimes.

"Je ne veux pas qu'ils tombent dans l'oubli", insiste cette Indonésienne de 47 ans, qui souffre toujours de blessures oculaires.

La plupart étaient des vacanciers, venus de plus de 20 pays. L'Australie, dont 88 ressortissants sont décédés, a été la plus touchée, et une quarantaine de victimes étaient indonésiennes.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rappelé au cours d'une cérémonie à Sydney que l'atrocité des attentats avait été accompagnée par des actes de courage incroyables.

"Ils ont tenté de semer la terreur, mais les gens se sont précipités pour faire ce qu'ils pouvaient (pour aider) amis comme étrangers", a souligné le chef du gouvernement australien devant une foule rassemblée sous une pluie légère sur la plage de Coogee Beach.

Un lâcher de 88 colombes a marqué la cérémonie - une pour chaque Australien tué.