Afghanistan: pour les talibans, les nouvelles sanctions américaines sont un "obstacle" à leurs relations

Blinken a annoncé des sanctions au jour du dixième anniversaire de la journée internationale de la fille

Les nouvelles restrictions imposées par les Etats-Unis sur l'octroi de visas aux talibans sont un "obstacle" aux relations entre les deux parties, a réagi mercredi le gouvernement afghan.

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, avait annoncé mardi dans un communiqué "des restrictions sur l'octroi de visas (...) aux actuels et anciens membres des talibans et d'autres individus jugés responsables de ou complices de la répression contre les femmes et les filles en Afghanistan", au jour du dixième anniversaire de la journée internationale de la fille.

Cette décision est "un obstacle au développement des relations entre les deux parties", a répondu dans un communiqué le porte-parole du ministère afghan des Affaires étrangères, Abdul Qahar Balkhi.

"Cette annonce a été faite alors que des officiels de haut rang des deux pays ont tenu des réunions détaillées à plusieurs niveaux à Doha cette semaine et ont discuté toutes les questions importantes", a-t-il observé, sans plus élaborer sur le contenu des discussions.

AP Photo/Ebrahim Nooroozi

"Les Etats-Unis devraient prendre des mesures positives au regard des récentes discussions à Doha et montrer en pratique qu'ils cherchent des échanges constructifs avec l'Emirat islamique. De telles décisions peuvent avoir un impact négatif sur les relations bilatérales", a ajouté M. Balkhi.

Cette rencontre, que Washington a refusé de confirmer officiellement, est la première entre représentants américains et afghans depuis l'annonce par les Etats-Unis de la mort du chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, dans une frappe de drone à Kaboul le 31 juillet.

L'éducation des filles est une question extrêmement sensible en Afghanistan. Les talibans, qui ont repris le pouvoir en août 2021 après le retrait des Américains, ont interdit l'enseignement secondaire (collège et lycée) aux filles. Les étudiantes sont en revanche admises à l'université.

La communauté internationale a fait de la réouverture des écoles secondaires pour filles une condition sine qua non de la reconnaissance du gouvernement taliban.