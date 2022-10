La Corée du Nord teste des missiles de croisière conçus pour transporter des armes nucléaires tactiques

Ces missiles sont plus difficiles à détecter en raison de leur vol à basse altitude

La Corée du Nord a testé deux "missiles de croisière stratégiques à longue portée" en présence du dirigeant Kim Jong Un, ont rapporté jeudi les médias officiels qui ont précisé qu'ils étaient conçus pour transporter des armes nucléaires tactiques.

La Corée du Nord a réalisé une série record d'essais d'armements cette année, qui ont exacerbé les tensions sur la péninsule coréenne et renforcé les craintes que Pyongyang puisse effectuer son premier essai nucléaire depuis 2017.

Kim Jong Un a personnellement supervisé mercredi ces lancements de missiles, qui ont parcouru 2.000 kilomètres au-dessus de la mer Jaune, a souligné KCNA.

AP Photo/Lee Jin-man Un programme d'information sur le lancement d'un missile par la Corée du Nord, dans une gare de Séoul, en Corée du Sud, le 5 juin 2022

Les tests de missiles de croisière ne sont pas interdits par l'ONU contrairement aux tirs de missiles balistiques dont la Corée du Sud et le Japon font généralement état. Aucun des deux pays n'a relaté l'essai de mercredi.

Ce choix de missiles n’est donc pas dû au hasard, puisque ceux-ci sont plus difficiles à détecter en raison de leur vol à basse altitude.

Kim Jong Un a fait de l'acquisition d'armes nucléaires tactiques - des armes plus petites et plus légères conçues pour être utilisées sur le champ de bataille - une priorité absolue lors d'un congrès clé du Parti en janvier 2021. Il a promis cette année de développer les forces nucléaires nord-coréennes le plus rapidement possible.