C'est la 1er fois depuis la division de la péninsule qu'un missile nord-coréen tombe si proche des eaux du Sud

La Corée du Nord a procédé mercredi à 100 tirs d'artillerie vers une "zone tampon" maritime, a annoncé l'armée sud-coréenne, quelques heures après que Pyongyang a lancé plusieurs missiles dont l'un est tombé près des eaux sud-coréennes.

"La Corée du Nord a effectué environ 100 tirs d'artillerie depuis Kosong", ville du Kangwon (Sud), dans la "zone tampon" au nord de la ligne de démarcation qui constitue de fait la frontière maritime entre les deux pays, a précisé l'état-major interarmées de Séoul.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a dénoncé une "invasion territoriale de fait".

Un missile balistique de courte portée attribué à la Corée du Nord a tout d'abord franchi la Ligne de limite du Nord, qui constitue de fait la frontière maritime entre les deux pays, provoquant une rare alerte au raid aérien demandant aux habitants de l'île sud-coréenne d'Ulleungdo de se réfugier dans des abris souterrains.

Selon l'armée de Séoul, c'est "la première fois depuis la division de la péninsule" à l'issue des combats de la guerre de Corée en 1953 qu'un missile nord-coréen est tombé si proche des eaux territoriales du Sud.

M. Yoon a "souligné que la provocation nord-coréenne est une invasion territoriale de fait par un missile qui a franchi la Ligne de limite du Nord pour la première fois depuis la division" de la péninsule, a déclaré la présidence sud-coréenne dans un communiqué.

AP Photo/Lee Jin-man Programme d'information sur le lancement d'un missile par la Corée du Nord, dans une gare de Séoul, en Corée du Sud, le 25 mai 2022

Le missile tombé au plus proche de la Corée du Sud a amerri dans des eaux situées à seulement 57 kilomètres (35 miles) à l'est de la Corée du Sud continentale, a indiqué l'armée de Séoul, qui a qualifié de "très rare et intolérable" le tir de Pyongyang.

"Nous déclarons que notre armée répondra de manière décisive à cela", a-t-elle ajouté.

Peu après, l'armée de Séoul a rapporté avoir tiré trois missiles air-sol près de l'endroit, au niveau de la frontière maritime, où le missile nord-coréen était tombé.

L'état-major interarmées sud-coréen avait initialement affirmé avoir identifié un tir de trois missiles balistiques de courte portée.

Mais il a par la suite annoncé que la Corée du Nord avait lancé "plus de 10 missiles de types différents vers l'Est et l'Ouest".

Le président Yoon a convoqué une réunion du Conseil national de sécurité au sujet de ce lancement, qui, selon les analystes, est l'un des plus "agressifs et menaçants" depuis plusieurs années. Le président sud-coréen a en outre ordonné des mesures "rapides et sévères afin que les provocations de la Corée du Nord paient un prix fort".