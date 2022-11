Chine : Xi Jinping demande aux militaires de renforcer l'entraînement des troupes et la préparation à la guerre

"Le monde subit des changements plus profonds que jamais depuis un siècle"

Le dirigeant chinois Xi Jinping a appelé l'armée chinoise à "améliorer l'entraînement des troupes et la préparation au combat" lors de sa première visite au quartier général du commandement des opérations conjointes de l'armée.

"L'ensemble de l'armée doit consacrer toute son énergie à la préparation au combat, améliorer sa capacité à combattre et à gagner, et remplir efficacement ses missions et ses tâches dans cette nouvelle ère", a déclaré Xi Jinping, qui a entamé en octobre un troisième mandat de cinq ans à la tête du Parti communiste. Lors du Congrès du Parti qui s'est tenu le mois dernier à Pékin, Xi a également été nommé président de la Commission militaire centrale (CMC) pour un nouveau mandat.

Le 8 novembre, il a effectué sa première visite dans le cadre de son nouveau mandat au centre de commandement des opérations conjointes de la CMC en affirmant que le monde "subit des changements plus profonds que jamais depuis un siècle" et a "souligné que la sécurité nationale de la Chine est confrontée à une instabilité et une incertitude accrues, et que ses tâches militaires restent ardues".

Le président chinois a "demandé aux dirigeants militaires de sauvegarder résolument la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts du développement", a déclaré l'agence de presse officielle Xinhua.

Xi était accompagné de la nouvelle direction de la CMC, qui a fait l'objet d'un remaniement lors du congrès.